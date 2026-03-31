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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Él recibe una llamada de trabajo y le dice a María que ella debe acompañarlo a Brasil, pero ella no está de acuerdo y le propone que lleve a alguien más. Fernando da la noticia en medio de la cena.

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Luis Fernando invita a María a Brasil para un viaje de trabajo

Él recibe una llamada de trabajo y le dice a María que ella debe acompañarlo a Brasil, pero ella no está de acuerdo y le propone que lleve a alguien más. Fernando da la noticia en medio de la cena.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de mar, 2026
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