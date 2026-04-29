'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Luis Fernando exige a la pareja firmar un documento en el que renuncian a pedirle más dinero. Dice que las amenazas no funcionan y les advierte que, si es necesario, él mismo le dirá la verdad a Tita.
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El esposo de Penélope llama a Luis Fernando, le pide más dinero y lo soborna
Luis Fernando exige a la pareja firmar un documento en el que renuncian a pedirle más dinero. Dice que las amenazas no funcionan y les advierte que, si es necesario, él mismo le dirá la verdad a Tita.