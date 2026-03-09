57:04 min María la del barrio - Capítulo 1: María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal

Capítulo 1 María la del barrio : María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal Su madrina antes de fallecer le pide al padre de la iglesia que ayude a María para que ella pueda salir del basurero. La recibe la familia del hombre del que está enamorada.