Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Elecciones 2026
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Capítulo 1 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 1 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Su madrina antes de fallecer le pide al padre de la iglesia que ayude a María para que ella pueda salir del basurero. La recibe la familia del hombre del que está enamorada.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

57:04 min
1. María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal
María la del barrio - Capítulo 1: María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal

Capítulo 1 María la del barrio : María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal

Su madrina antes de fallecer le pide al padre de la iglesia que ayude a María para que ella pueda salir del basurero. La recibe la familia del hombre del que está enamorada.

Por: Caracol Televisión
|

    • Publicidad