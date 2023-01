Vivian Ossa, una caleña que descubrió en ‘Los Morales’ su gusto por el vallenato

“Siento que me he involucrado mucho con el personaje. Es una historia fuerte, hay unas escenas muy complicadas de hacer porque te afectan”, comenta Vivian Ossa , quien interpreta a July Cuello en ‘Los Morales’; una joven que enamora a Kaleth y se convierte en musa de su inspiración.

Esta actriz reconoce que ha logrado entablar un fuerte vínculo con su personaje, así como con sus colegas dentro y fuera del set de grabación.

Su pasión por la actuación la descubrió cuando tenía 14 años, luego de haber estudiado modelaje y haberse dedicado al baile por unos años.

Siendo de Cali, Vivian Ossa reconoce que ni ella ni su familia estaban relacionados con el vallenato, y ni siquiera les gustaba. Pero ahora que ha tenido la oportunidad de sentirlo de cerca, confiesa que: “En este mundo me he dado cuenta del gran artista que fue, ahora me encanta, todo mi playlist del celular ya es Kaleth y me ha encantado pero apenas ahorita estoy involucrándome en este mundo del vallenato”.

Conoce más de esta joven en esta entrevista.