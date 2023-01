Por si no lo sabías, las grabaciones de las novelas no se hacen de manera lineal y es por eso que la última escena que se hace no es con la que se finaliza una producción.

En este caso, el equipo de Los Morales grabó como escena final la reconciliación de Kaleth y July luego de un problema de celos. Al dar el corte todos terminaron abrazados y con lágrimas en los ojos por tener que decirle adiós al proyecto y la familia que se construyó.