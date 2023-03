Yuri Alvear incumple su entrenamiento y recibe un fuerte llamado de atención Los problemas de insomnio no le permiten descansar lo suficiente a Yuri Alvear, aunque hace todo lo posible por conciliar el sueño no lo logra, esta situación le trae problemas con su entrenador quien la busca al no cumplir con el horario estipulado.