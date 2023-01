¿Como agua y aceite? María Laura Quintero podría no estar de acuerdo con La Tati

No todos los actores se parecen a sus personajes, aunque puedan tener cosas en común o ser una fiel copia, este no siempre es el caso y al parecer María Laura Quintero no comparte las mismas ideas sobre el amor y las relaciones de Tatiana Gerlein , La Tati en Los Briceño .

Pongámonos en contexto sobre cómo es la nueva mujer al mando de 'La Ganga': ella estaba recién casada cuando empezó a sospechar que Samuel, su esposo, le estaba siendo infiel y aunque inicialmente se dejó convencer por las excusas de este hombre, finalmente se terminó enterando de toda la verdad, pues él tenía una hija con La Chiqui .

Anterior a esto, le había confesado al costeño acerca de sus planes de convertirse en la imagen de importantes marcas y de ser modelo, en principio de comerciales, lo que haría que su idea de convertirse en padres se tomara mucho más tiempo.

Frente a la infidelidad, esta mujer decidió escuchar los consejos de su madre de hacerse la de la vista gorda y seguir con su matrimonio, algo que intentó inicialmente, no obstante, prefirió tomar el camino de la venganza y pedirle a su padre ayuda en este propósito.

Ante todo esto, María Laura Quintero se le mide a respondernos sobre su perspectiva ante los diversos hechos que ha venido atravesando su personaje, desde la infidelidad hasta las locuras por amor, y nos deja en claro qué tanto se parecen o se diferencian.

Así mismo, nos confiesa cuál fue la lección que le dejó La Tati y el consejo que ella le daría como mujer, esto con la intención de empoderarla y hacerla salir de esa relación tóxica con Samuel.

@caracoltv ¿Perdonarías una infidelidad?😲 María Laura Quintero se atrevió a contar algunos datos curiosos que involucraron también a Tatiana Gerlein. 👀 No te pierdas LosBriceño, después de LaDescarga. 🤩 ♬ sonido original - caracoltv