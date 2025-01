Janeth le deja claro a Juancho que no quiere tener una relación con él, debido a que no acepta su comportamiento machista, aunque él le promete que va a cambiar, ella no confía en esto y prefiere que solo sigan siendo amigos.

No te pierdas Loquito por ti en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo . Puedes revivir los capítulos aquí .