Hoy, a las 9:30 p.m., conocerás como la pérdida de un importante ser querido motivará a tres hermanas a luchar en contra del culpable, sin embargo, será imposible que no involucren su corazón en el proceso. No te pierdas el lanzamiento de Las Villamizar esta noche después del Desafío The Box .

