Sobre todo lo que hizo en esta temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, Jessica Cediel comenta: "En Praga me comí una chocozuela gigante que me pareció deliciosa y normalmente no tomo cerveza, pero la de allá me encantó. Y en Paris, la comida me supo a gloria, me enamoré de los croissant, del pan de chocolate, y me comí en Francia la lasaña más rica de mi vida".