Laura Tobón nos muestra lo que hay en su celular: descubrimos que le faltan pijamas

El regreso de Laura Tobón a la televisión colombiana, luego de que hace dos años dio a luz a su hijo Lucca, estuvo marcado por humor, risas, diversión y aventura, pues lo entregó todo a lo largo de todos los destinos que junto a Suso el paspi recorrieron en La Vuelta al Mundo en 80 Risas .

Es por ello que antes del gran final del cómico programa queremos que la presentadora se le mida a nuestro reto de Stalkeando, en el cual nos debe dejar ver algunas cosas de su celular.

Para empezar, le pedimos a Laura Tobón que enseñe su fondo de pantalla y antes de que nos dé una respuesta, Suso el paspi aprovecha para pasar frente a la cámara para que ella diga que es una foto de él. No obstante, nos deja observar que en realidad es una imagen de su hijo Lucca: "siempre tiene que estar acompañándome en todo momento".

Luego de esto, en Stalkeando pasamos a ver las últimas búsquedas de la presentadora en Google: "estoy mal de pijamas, entonces estaba buscando unas para comprar online, pero no les muestro porque son un poco sexy. Estaba buscando algo para esta noche jaja, no mentiras".

Lo siguiente que revisamos en el celular de Laura Tobón es su foto favorita de su galería, frente a lo que nos confiesa que tiene más de 20 mil imágenes: "¿cómo voy a escoger una favorita de ahí? Está un poco difícil, pero considero que tiene que ser una de mi hijo, definitivamente".

Nos vamos al área musical y hacemos que la viajera de La Vuelta al Mundo en 80 Risas nos enseñe la última canción que buscó, lo que la lleva a revelarnos que se trató de 'El baile del gorila', haciendo énfasis de que es un tema que le encanta a Lucca, para luego darnos una muestra de su baile.

Yendo a sus redes sociales, le preguntamos a Laura Tobón acerca de quién es la persona con que más habla en Instagram y nos asegura que se trata de su hermana, con quien se comparte chistes, mensajes, ropa y demás. A su vez, en medio de risas, explica que su cuenta favorita es una en la que hablan de cosas graciosas que les pasan a las madres: "me he visto reflejada".

WhatsApp es el último lugar al que llegamos en el celular de la presentadora que hace parte de La Vuelta al Mundo en 80 Risas y descubrimos que tiene 175 mensajes sin leer, por lo que nos menciona que considera que la mayoría son de su madre.

