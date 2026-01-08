La presentadora de Día a Día y el humorista llegan a Zanzíbar, en Tanzania, donde se dan la oportunidad de conocer diversas especias. Luego usan la khanga, una prenda tradicional utilizada principalmente por las mujeres, y aprenden más sobre la cultura suajili, marcada por influencias africanas, árabes, persas e indias.
🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: presentadoras y humoristas conocen la cultura de sus destinos
Estas seis duplas continúan sus viajes por el mundo y se dejan maravillar por la riqueza que ofrecen Zanzíbar, Bogotá, Pekín, Split y muchos destinos más. Descubre aquí qué experiencias disfrutan en este capítulo.
- 08:55 p. m.Caro Soto y Cuervo se le miden a cocinar en Zanzíbar, Tanzania
- 08:50 p. m.Melina y Don Jediondo se le miden a hacer rafting en Split, Croacia
Split, Croacia, es el siguiente destino de esta explosiva y divertida dupla. Allí llegan al río Cetina, de 104 kilómetros, un lugar ideal para practicar rafting. Más tarde, al caer la noche, recorren la ciudad y, durante la cena, se encuentran con varias personas que al parecer los reconocen. Al final, el humorista no cumple su promesa de pagar la cuenta y le deja todo a la modelo.
- 08:19 p. m.Jhovanoty lleva a Flor Cassi a Monserrate
Flor Cassi y Jhovanoty llegan a la Plaza de Bolívar y luego conocen el proceso de elaboración de joyas con esmeraldas, momento en el que el humorista sorprende a la modelo argentina al entregarle un anillo. El día continúa y deciden visitar Monserrate, disfrutando al máximo de este cerro que se eleva a 3.152 metros sobre el nivel del mar.
- 08:19 p. m.Laura Tobón y Boyacoman se ponen a ‘regatear’ en Pekin, China
Como buenos colombianos, la modelo y el humorista recorren un mercado en Pekín, China, y hacen una apuesta para ver quién regatea mejor, consigue más rebajas y compra más productos con 250 yuanes.