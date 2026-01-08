🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: presentadoras y humoristas conocen la cultura de sus destinos

Melina y Don Jediondo se le miden a hacer rafting en Split, Croacia

Split, Croacia, es el siguiente destino de esta explosiva y divertida dupla. Allí llegan al río Cetina, de 104 kilómetros, un lugar ideal para practicar rafting. Más tarde, al caer la noche, recorren la ciudad y, durante la cena, se encuentran con varias personas que al parecer los reconocen. Al final, el humorista no cumple su promesa de pagar la cuenta y le deja todo a la modelo.