En vivo
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Boda de Margarita Rosa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: momento de recorrer el mundo con seis duplas de famosos - CaracolTV

Seis duplas de presentadoras y humoristas se embarcan en una aventura inolvidable por diversos lugares del mundo; además, este año también recorrerán Colombia. Mira acá el minuto a minuto.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: momento de recorrer el mundo con seis duplas de famosos

Seis duplas de presentadoras y humoristas se embarcan en una aventura inolvidable por diversos lugares del mundo; además, este año también recorrerán Colombia. Mira acá el minuto a minuto.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
Actualizado 15 de dic, 2025
Comparta en:
Vuelta
REFRESCAR
  • 08:54 p. m.
    Laura Tobón adoptó perros robot

    La modelo llega con ‘Boyaquito’ a Chengdú, al suroeste de China, donde se topan con un perro robótico que los deja maravillados. Además, se encuentran con otro robot que incluso pelea kung-fú con el comediante.

  • 08:26 p. m.
    Melina y Don Jediondo recorren Zagreb

    La modelo y el humorista recorren Zagreb, Croacia y mientras buscan el mercado Dolac les pasa de todo. Al llegar, Don Jediondo la asusta con un puesto de sandías llenas de abejas.

  • 08:08 p. m.
    Carolina Soto llora en Sudáfrica

    La presentadora afronta uno de sus mayores temores al saltar al vacío en las Torres de Orlando en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica, pero se le va la mano diciendo groserías. Cuervo, por su parte, le da ánimos.