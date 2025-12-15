🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: momento de recorrer el mundo con seis duplas de famosos

Laura Tobón adoptó perros robot
La modelo llega con ‘Boyaquito’ a Chengdú, al suroeste de China, donde se topan con un perro robótico que los deja maravillados. Además, se encuentran con otro robot que incluso pelea kung-fú con el comediante.
La modelo y el humorista recorren Zagreb, Croacia y mientras buscan el mercado Dolac les pasa de todo. Al llegar, Don Jediondo la asusta con un puesto de sandías llenas de abejas.
La presentadora afronta uno de sus mayores temores al saltar al vacío en las Torres de Orlando en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica, pero se le va la mano diciendo groserías. Cuervo, por su parte, le da ánimos.