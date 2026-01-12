Los famosos se midieron a su última experiencia en diferentes partes del mundo. No solo probaron comida deliciosa, sino también vivieron momentos extremos como subir en un globo de helio, jugar rugby, entre otros.
🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: disfruta del último vuelo con los famosos
No te pierdas d este último capítulo, en las presentadoras y los humoristas conocerán lugares espectaculares. Debes estar pendiente de cada una de las parejas.
- 11:08 p. m. - Capítulo completo de La Vuelta al Mundo en 80 RisasCapítulo completo de La Vuelta al Mundo en 80 Risas
- 11:07 p. m. - Juan Diego y Piroberta se suben a una casa rodante en BuffaloJuan Diego y Piroberta se suben a una casa rodante en Buffalo
Juan Diego y Piroberta llegan a Buffalo, frontera entre Estados Unidos y Canadá. Se suben al globo de helio más grande del mundo a 500 pies de altura. Después de esto, usan una casa rodante y revelan que más de 480.000 personas viven en ellas. En medio de su travesía, se quedan por un momento quietos, por lo que revisan todo para poder avanzar.
- 10:40 p. m. - Melina y Don Jediondo prueban un delicioso plato en Split, CroaciaMelina y Don Jediondo prueban un delicioso plato en Split, Croacia
Melina y Don Jediondo llegan a Croacia, en donde hay más de 1.200 islas, por ello, es un destino para los amantes de la navegación. Luego van al Palacio de Diocleciano y se encuentran con unos hombres que tienen un uniforme especial con armadura pesada. Adicionalmente, van y tocan el dedo una estatua para tener buena suerte, y volver a aquel país. En seguida, salida a una mujer que les va a preparar comida típica del país.
- 10:36 p. m. - Flor y Jhovanoty suben la Piedra del Peñol en GuatapéFlor y Jhovanoty suben la Piedra del Peñol en Guatapé
Flor y Jhovanoty llegan al departamento de Antioquia en Guatapé. Tomaron la decisión de subir la Piedra del Peñol, y en medio de esto, se encontraron a una mujer que les iba explicando cómo lograr llegar hasta el último escalón, de los 740 que tiene. Posteriormente, volvieron a medirse en una aventura acuática y si quieres saber cómo les fue, mira este video.
- 10:15 p. m. - Caro Cruz y Suso se deleitan con la comida típica de GuatemalaCaro Cruz y Suso se deleitan con la comida típica de Guatemala
Caro Cruz y Suso llegan a la Parroquia San José, en Antigua, Guatemala. Después, se van a probar deliciosos platos en un restaurante. A medida que van ingiriendo los alimentos, y allí se encuentra con la cabeza de un animal porcino. Después, les explican cuánto deben pagan y medio de esto, los dos corren.
- 09:57 p. m. - Laura Tobón y Boyacoman conocen el teatro rojo en Pekín, ChinaLaura Tobón y Boyacoman conocen el teatro rojo en Pekín, China
Lo primero que hacen Laura Tobón y Boyacoman, es irse en transporte público, para luego conocer por primera vez el teatro rojo. La presentadora y el humorista quedan sorprendidos, porque cada una de las acrobacias que hacían los que estaban en escena. Cuando terminó el show, Tobón no dudó en aplaudir y gritar que eran unas personas muy buenas al no caerse.
- 09:55 p. m. - Caro Soto y Cuervo practican por primera vez el rugby en SudáfricaCaro Soto y Cuervo practican por primera vez el rugby en Sudáfrica
Caro Soto y Cuervo se midieron esta vez a una aventura en Ciudad del Cabo. Entraron por primera vez a un estadio y vieron a dos equipos jugar rugby. En medio del juego, un hombre le regaló una camisa al humorista, y él se la puso con toda la emoción. Posteriormente, la presentadora y él se fueron a jugar este deporte, pero no les fue muy bien.