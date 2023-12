Boyacoman presume a su nueva pareja e intenta darle celos a Laura Tobón

El primer capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 Risas inicia con el presentador Santiago Rodríguez, quien aprovecha la oportunidad para darles la bienvenida a los televidentes y para informar quiénes serán las seis parejas de famosos que los harán reír a lo largo de la producción.

En esta ocasión, Laura Tobón compartirá con Suso, Piroberta repetirá pareja de viaje al estar con Juan Diego Vanegas, Carolina Cruz se divertirá junto a Don Jediondo, Jhovanothy y Laura Acuña disfrutarán pasar tiempo a solas, Boyacoman estará con Amanda Dudamel y Jessica Cediel disfrutará de los destinos turísticos de la mano de Jeringa.

Uno de los momentos más divertidos del episodio de estreno es justamente cuando Boyacoman aparece en el escenario del programa para dar paso a la nueva integrante de esta experiencia turística, se trata de la venezolana Amanda Dudamel.

“¿Usted qué hace solo?, ¿no tiene que entrar con alguien?”, pregunta Rodríguez, a lo que el humorista contesta: “Lo que pasa es que yo traje una sorpresa para no dejarme humillar ahí de mi ex. Como Laura Tobón dice que va a hacer lo mismo con ese mueco, pues póngale cuidado a lo que conseguí. A esta no le falta un solo diente, es hija del segundo mejor portero del mundo porque el primero fue uno de mi conjunto que me sacó a una amante. Casi me cuadro a una Miss Universo, quedó de virreina, algo es algo”.

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresa en este 2023

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresa a Caracol Televisión para sorprender a los colombianos con nuevos viajes y más humor, en el que cada uno de los famosos experimentará increíbles momentos.



La nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas viene cargada de emociones, risas, carcajadas, llantos, nuevos pasajeros, destinos increíbles y mucho más. ¡En este viaje pasó de todo!