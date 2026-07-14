En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: en este viaje, más de uno pondrá a prueba su estómago

Don Jediondo le hace pasar oso a Carolina Cruz en partido de la NBA

Durante su paso por Houston, la presentadora y el humorista visitan el Toyota Center para disfrutar de un emocionante partido de la NBA y hacer algunas compras de moda. Sin embargo, lo que prometía ser una tarde glamurosa termina en puras risas y bastante vergüenza ajena por cuenta de las ocurrencias del personaje.