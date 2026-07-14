El exfutbolista y director técnico revive divertidas e inéditas anécdotas de su paso por la Selección Colombia.
En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: en este viaje, más de uno pondrá a prueba su estómago
Las cinco parejas de humoristas y presentadores están listas para las nuevas paradas de este viaje y también para recibir a un invitado muy especial en la primera clase del vuelo.
- 08:51 p. m.Alexis García y la carta de amor que escribió para ayudar al 'Tino' Asprilla
- 08:41 p. m.Carolina Soto y Cuervo prueba brochetas de alacrán en Ciudad de México
En la icónica explanada del Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, la presentadora y el humorista se sumergen en la búsqueda de reliquias futboleras. Allí descubren una lámina ultraexclusiva firmada por Cristiano Ronaldo y decorada con un diamante, valorada en 20.000 dólares. Posteriormente, la pareja termina desafiando a su estómago al comer brochetas de alacrán.
- 08:19 p. m.Don Jediondo le hace pasar oso a Carolina Cruz en partido de la NBA
Durante su paso por Houston, la presentadora y el humorista visitan el Toyota Center para disfrutar de un emocionante partido de la NBA y hacer algunas compras de moda. Sin embargo, lo que prometía ser una tarde glamurosa termina en puras risas y bastante vergüenza ajena por cuenta de las ocurrencias del personaje.