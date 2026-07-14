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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: capítulo de HOY de julio - CaracolTV

Las cinco parejas de humoristas y presentadores están listas para las nuevas paradas de este viaje y también para recibir a un invitado muy especial en la primera clase del vuelo.

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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: en este viaje, más de uno pondrá a prueba su estómago

Las cinco parejas de humoristas y presentadores están listas para las nuevas paradas de este viaje y también para recibir a un invitado muy especial en la primera clase del vuelo.

Por: Marianella Chavarro CastroPeriodista 
Actualizado 14 de jul, 2026
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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’.
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Foto: Caracol Televisión.
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