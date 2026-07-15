La pareja hace una parada en Guadalajara para visitar la Glorieta de la Minerva y conocer el freestyle deportivo. Después de aprender algunos trucos con la pelota y superar un reto de dominadas, ambos participan en un partido de horseball.
En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: el último viaje mundialista trae consigo importantes invitados
El capitán y las cinco parejas de presentadores y humoristas están listos para disfrutar de su último viaje por Canadá, Estados Unidos y México, las tres sedes del Mundial de Fútbol 2026.
- 09:10 p. m.Cuervo enfrenta miedo a los caballos mientras juega horseball con Carolina Soto
- 08:57 p. m.Diana Álvarez y Boyacoman conocen las estatuas de cera de Karol G y más famosos
En Nueva York, la pareja visita un museo de figuras de cera, donde recorren espacios dedicados a artistas y deportistas.
- 08:44 p. m.Carolina Cruz y Don Jediondo presencian accidente en un rodeo
La pareja llega a Dallas, Texas, para conocer de cerca un rodeo. Allí montan un toro mecánico, conversan con dos montadores profesionales y presencian un accidente durante la competencia.
- 08:22 p. m.Lokillo aparece en La Vuelta al Mundial en 80 Risas
Lokillo hace su regreso al programa con un nuevo papel. En esta ocasión acompaña a Juan Pablo como su maletero, mientras recorre el avión haciendo trovas e invitando a los pasajeros a unirse a su recorrido.
- 08:16 p. m.Sofía y Juan Pablo llegan sin dinero al estadio de San Francisco
La pareja visita el Estadio de San Francisco, donde enfrentn un reto inesperado al quedarse sin efectivo. Sin embargo, ambos logran conseguir comida tras realizarles unas trivias a los vendedores del escenario deportivo.