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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: capítulo de HOY 15 de julio - CaracolTV

El capitán y las cinco parejas de presentadores y humoristas están listos para disfrutar de su último viaje por Canadá, Estados Unidos y México, las tres sedes del Mundial de Fútbol 2026.

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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: el último viaje mundialista trae consigo importantes invitados

El capitán y las cinco parejas de presentadores y humoristas están listos para disfrutar de su último viaje por Canadá, Estados Unidos y México, las tres sedes del Mundial de Fútbol 2026.

Por: Marianella Chavarro CastroPeriodista 
Actualizado 15 de jul, 2026
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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’ HOY 15 de julio.
En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’ HOY 15 de julio.
Foto: Caracol Televisión.
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