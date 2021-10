Confesión de doña Magdalena hizo sonrojar a Yeison Jiménez en La Voz Senior

En una noche más de Súper Batallas en La Voz Senior las emociones estuvieron a flor de piel gracias al talento de sus participantes, pero sin duda quienes se robaron el show en el diamante fueron las dos participantes del Equipo Cepeda, Magdalena Velandia y Aurorita Peña.

Gracias a su dulzura y elegancia en el escenario, ambas participantes cautivaron el corazón de los entrenadores quienes no dudaron en aplaudirlas y resaltar el gran trabajo que hicieron con sus interpretaciones en el ring.

Luego de la intervención de Cepeda, Maía y Natalia, el cantante de música popular Yeison Jiménez destacó que durante sus presentaciones poco se preocupó por quien quedaba o salía de la competencia, pues solo quiso disfrutar de las dos grandes artistas que veía en tarima.

“Esta fue la única batalla que no me interesó pensar en quien iba a salir y quien iba a quedar, lo único que estaba haciendo era disfrutándome a las dos artistas que estaban en tarima, no pensé en nada de eso porque se me hace brutal que hay dos personas que han vivido tres veces lo que yo llevo viviendo y yo digo, Dios mío de dónde sacan energía. Yo pagaría por charlar con ellas una tarde”, expresó el asesor del Team Natalia.

Ante el comentario de Jiménez, doña Magdalena no dudó en responder y le hizo saber al asesor que ella también le gustaría charlar con él.

Publicidad

“A mí también me encantaría charlar contigo, no creas”, expresó emocionada la participante.

La confesión de doña Magdalena tomó por sorpresa al cantante, quien expresó que lo hizo sonrojar.

Aunque la mujer no logró continuar en competencia, pues su entrenador, Andrés Cepeda, terminó eligiendo a Aurorita Peña, no cabe duda de que se fue feliz y muy bien acompañada por los hombres de La voz Senior.