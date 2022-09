No te pierdas el gran estreno de La Voz Senior esta noche a las 8:00 p.m.

A Caracol Televisión llegan participantes que siempre soñaron con cantar, que toda la vida quisieron brillar como la estrellas y que en La Voz Senior lo harán realidad. La música no tiene edad, por eso, a partir de este martes 13 de septiembre a las 8:00 p. m. los adultos mayores de 60 años pisarán el diamante de La voz buscando un cupo en esta segunda versión del concurso musical que los hará brillar.

La cantante y compositora puertorriqueña Kany García, el cantante, compositor y productor venezolano Nacho, y el cantante, compositor y productor colombiano Andrés Cepeda, nuevamente serán los Entrenadores de este concurso musical, pero esta vez, con los adultos mayores que buscan mostrar todo su talento.

Publicidad

"Para mí es importante que el participante de mi equipo, más que cosas técnicas o de afinación, logre conectar con la gente. Quiero que logre transmitir muchas cosas a la hora de su presentación, y que no olvide que en el camino de la música, lo más importante es la disciplina", afirmó la Entrenadora Kany García.

Nacho, por su parte, afirmó que: "Para mí es fundamental, en los seniors, que haya esperanza en sus voces y en sus ojos, que se sienta en su espíritu que nunca es tarde para ir detrás de los sueños y que tengan mucho carisma. Les quiero dar como consejo, que hagan sus carreras sin mirar a los lados y que trabajen si miedo".

Andrés Cepeda, quien es el único de los entrenadores que repite por segunda vez este formato, habló de sus compañeros: "Nacho y Kany son personas absolutamente maravillosas. Creo que lo que les puedo brindar en su experiencia al estar en Colombia tiene mucho que ver con la gastronomía, la cultura, particularmente la música, y afianzar un poco más ese conocimiento de lo que somos los colombianos a partir de algo que vibra directamente con ellos que es el arte".

Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión habló sobre los nuevos entrenadores que estarán en esta segunda versión de La Voz Senior: "Kany ha sido como el hijo prodigioso que vuelve a casa. Ella estuvo como Asesora de Andrés Cepeda en temporadas pasadas y gracias al recibimiento de la gente, quedamos en que volvería y así fue, estuvo en La voz kids como Entrenadora y ahora vuelve a La Voz Senior. Por el otro lado, está Nacho que ha sido una sorpresa impresionante porque es un artista muy talentoso, es la vitalidad llevada a su máxima expresión, es la simpatía hecha persona, es muy carismático y brilla donde esté".

Publicidad

Además confirmó que en La Voz Senior, el Bloqueo, botón que frena el impulso de otro entrenador de busca quedarse con un talento, continúa. La encantadora Laura Acuña regresa para acompañar a los participantes mayores durante su proceso en el concurso de talento musical y esta vez recibirá al presentador Iván Lalinde, quien llega por primera vez al formato.

"De los senior trato de poner en práctica ese sabio refrán que dice: la vida se acaba cuando se acaban los sueños y los proyectos, por eso, hay que cultivarlos al máximo", afirmó la presentadora, quien además cuenta que en su rutina nunca falta el café y una vela.

Publicidad

Por su parte, Iván Lalinde dijo: "Compartir con adultos mayores que han seguido toda mi carrera y me identifican inmediatamente es maravilloso. Este un programa lleno de la sabiduría de los adultos que me disfruto al máximo". Además, confesó que hacer una oración y meditar, hace parte de su rutina antes de iniciar grabaciones. ¡En La Voz Senior los sueños se harán realidad! Gran estreno este martes 13 de septiembre a las 8:00 p.m. y a continuación no se pierda el lanzamiento de La reina de indias y el conquistador, por Caracol Televisión.