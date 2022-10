Juan Carlos le da "una serenata" a Kany García durante su Semifinal en La Voz Senior

Al escenario de La Voz Senior, llega Juan Carlos, uno de los semifinalistas del Equipo Kany García, para demostrar que la edad no es ningún impedimento para cumplir los sueños. El participante canta el exitoso tema musical 'Caballo viejo', de Simón Díaz, en frente tanto de Andrés Cepeda, Nacho, Iván Lalinde, Laura Acuña y la entrenadora puertorriqueña como del público expectante.

Luego de su espectáculo, el participante se muestra muy feliz de haber alcanzado uno de sus sueños más grandes: "Una canción muy hermosa de mi gran maestro Simón Díaz, venezolano (señalando a Nacho), una gran admiración ahí en la canción y para una belleza de mujer como Kany. Maestro Cepeda, mi admiración siempre, qué dicha compartir con ustedes, mi admiración por todas la enseñanzas, gracias La Voz Senior".

Los entrenadores, por su parte, aprovechan el espacio para destacar algunas cualidades de la intervención musical de Juan Carlos como su puesta en escena, pues desde las Audiciones a Ciegas demostró tener un excelente dominio del escenario y del público, exponiendo así tanto su profesionalismo como su elegancia en el Diamante del programa.

"Qué dicha el poder recibir de ti las cosas que también te he comentado, como habíamos hablado la otra vez de no arrancar la canción con todo y cómo te fuiste administrando de una manera mucho más ecuánime de lo que habían sido presentaciones anteriores. Para mí no hay cosa más linda que eso, que la gente que le dice a uno las cosas con amor", le revela Kany en medio del capítulo.