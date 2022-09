Isidro pone a bailar a los entrenadores con su acordeón y un vallenato muy sabroso en La Voz Senior

Mientras Andrés Cepeda permanece bloqueado, Kany García y Nacho compiten en La Voz Senior por quedarse con Isidro en sus respectivos equipos, pues quedaron sorprendidos con su autenticidad a la hora de interpretar el género vallenato. Cabe resaltar que el participante de 62 años se roba las miradas en la producción de Caracol Televisión al hacer su propia versión del tema 'Matilde Lina', de Leandro Díaz.

La historia detrás de la Audición a Ciegas de Isidro

Minutos antes de deleitar a los asistentes con su potencia vocal, el hombre le revela a Laura Acuña que fue su nieto de 11 años el encargado de inscribirlo para competir en el reality. Aunque no estaba muy seguro de emprender este proyecto porque no tenía muy claro el manejo de las herramientas tecnológicas, se siente muy afortunado de contar con el apoyo de su familia para poder potenciar sus habilidades.

"Él me dijo 'papi, vamos a meternos ahí', yo le dije 'pero mijo cómo hacemos eso, eso tiene un poco de cosas, yo no sé manejar los celulares. 'No, yo ya sé meter eso, coja el acordeón y póngase una camisa, yo lo grabo. No se ponga pantalón que yo lo grabo de la camisa para arriba' y empiezo yo a tocar acordeón. Yo digo cada rato 'tú tienes la culpa de que me haya pasado esta cosa tan hermosa'", comenta de manera emotiva en medio de la emisión del capítulo.

