Tres pequeños del Equipo Syntek se ganan una ovación de pie de Entrenadores y Asesores

Luego de disfrazarse junto a Aleks Syntek y Catalina García; Ivonne, Kaleth y Sara se suben al Diamante de La Voz Kids 2024 para demostrar todas sus habilidades artísticas en las Batallas. De hecho, lo que más llama la atención de su espectáculo es que, a pesar de que están en una competencia, se muestran muy unidos y hasta disfrutan del show como nunca.

Durante la retroalimentación, los menores escuchan atentamente los comentarios por parte de los expertos, quienes los aplauden de pie y los felicitan por semejante intervención musical.

Posteriormente, el Entrenador da a conocer su veredicto:

“Chicos, no dejen de brillar e impresionarnos con esa luz que emanan los tres, gracias por esa alegría de vivir, porque así le llamé a todo el equipo y ustedes lo demuestran cada segundo. Estoy muy feliz y orgulloso de todos. Es terrible para mí tener que escoger entre tan adorables participantes. Creo que, por la energía, la soltura que me llegó de su presentación, me quedo con Sara”, explica.



¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.



¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.

¿Quiénes son los Entrenadores de La Voz Kids 2024?

En esta oportunidad, a la silla de los Entrenadores, llegan dos nuevos artistas que acompañarán al maestro Andrés Cepeda . Se trata de la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek , quienes con su experiencia recibirán a los más pequeños en el Diamante de La Voz Kids.



