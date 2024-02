Mathias Londoño Cardona logró superar la fase de las Audiciones a Ciegas La Voz Kids luego de que con el tema musical 'Si una vez' hiciera que Greeicy y Cepeda giraran sus sillas con la intención de que conformara su respectivo equipo. Sin embargo, fue la Entrenadora la que ganó esta sana disputa.

Con respecto a la elección de su canción, este participante confesó que: "me gusta meterle sentimiento a las canciones que me atraen y siento que es eso que me hace darle, por eso me encanta y quise traerla al Diamante".

