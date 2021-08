La melodiosa voz de Samu puso a sus pies a los entrenadores de La voz Kids Interpretando el tema 'No me doy por vencido' de C. Brant y L. Fonsi, el niño de 11 años dejó ver todo su talento y las habilidades con su voz, lo que cautivó a Jesús y a Natalia, quienes lo aclamaron en sus equipos.