Aleks Syntek, Entrenador de La Voz Kids, hace un ranking de sus personajes animados favoritos

Más de una vez, Aleks Syntek ha demostrado tener un gran talento no solo para cantar, sino también para hacer la voz de varios personajes. En diálogo con Caracoltv.com, el mexicano profundiza un poco en esta faceta que, de hecho, ya ha tenido la oportunidad exponer en la transmisión de La Voz Kids .

Este es el ranking de Syntek acerca de sus dibujos animados favoritos:

3. ‘El Camino hacia el Dorado’

La cinta estrenada en marzo del 2000 expone cómo dos sujetos encuentran un mapa del tesoro, de manera que inician todo un viaje para hallarlo.

“Yo soy Miguel, el güero que sale en esa película, donde están buscando el tesoro acá, justamente en la conquista de América”, señala.

2. ‘Robots’

El largometraje lanzado en 2005 en Colombia muestra cómo Rodney Hojalata crea un artefacto al que le deposita toda su fe y hasta lo lleva a Ciudad Robot para trabajar en el Gran Soldador.

“Además de ser una película con la que me identifico mucho gracias al personaje, hice la música de ‘Quiero ser más que un robot, capaz de amar y de soñar’. Eso fue histórico porque ese proyecto no tenía tema y yo se lo compuse”, menciona el Entrenador.

1. ‘Mi villano favorito’

Por último, Syntek se refiere al filme cuyo papel principal es Gru. Allí tiene la posibilidad de dar vida al dibujo que, de hecho, le hace la vida imposible al padre de las tres niñas, lo que desata una guerra entre villanos.

“Vector es un personaje divertido, me hace reír muchísimo; es más, me costó trabajo hacer la voz porque me ganaba la risa; sin embargo, el que no hice y que me hubiera fascinado interpretar es a Gru”, finaliza.



