Emmanuel Bermúdez revela que su inspiración para cantar fue ver La Voz Kids

Antes de salir a su Audición a Ciegas, Emmanuel Bermúdez relata cómo inició su amor por la música, confesando que desde muy pequeño veía La Voz Kids y que esto lo inspiró para presentarse en esta edición, pues disfruta ver cómo los Entrenadores giran sus sillas y considera que tiene un don que Dios le dio.

Por otra parte, la madre de este participante nos comenta que cuando él tenía un año su salud estuvo bastante comprometida y que casi pierde el habla, pero que tiempo después no solo recuperó esto, sino que empezó a pedir todo casi que cantando.

En esta edición de La Voz Kids Emmanuel Bermúdez no sigue en el concurso musical, no sin que antes Greeicy le confiese que están en un punto difícil de la competencia y que no le hace falta talento, sino que tiene que trabajar un poco más la voz para así mismo poder controlarla y mantener la afinación en cierto tipo de notas.

Emmanuel Bermúdez canta 'Un beso y una flor' de J. Armenteros y P. Herrera.

