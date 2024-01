Así fue como Andrés Cepeda conoció a su esposa: ¿ella no era una gran fanática?

Andrés Cepeda es uno de los cantantes más queridos por el público colombiano, ha tenido una larga trayectoria en la industria musical nacional y sus canciones se han convertido en la banda sonora de muchas relaciones.

Ahora lo vemos como entrenador de La Voz Kids y así ha sido durante todas las temporadas de esta producción en la que aún más personas se han hecho sus fieles seguidores gracias a su carisma y el cariño que muestra por los pequeños.

Una diferencia que hemos visto en esta edición es que conocimos a uno de los miembros más importantes de su familia, se trata de su perrita, Dorita, a quien ha llevado en varias ocasiones al Diamante para interactuar con los niños y por qué no, cantar con él.

Una de las más grandes preguntas sobre su intimidad es precisamente acerca de otro importante miembro de su vida. Se trata de su esposa, la periodista Elisa Restrepo, a quien conoció en el 2010 en una situación muy particular.

Ella trabajaba como periodista de un medio nacional cuando fue designada para hacerle una entrevista sobre el siguiente trabajo discográfico que lanzaría y un concierto que tendría días después en la ciudad de Medellín.

Al parecer, inicialmente la periodista no estaba muy convencida de llevar a cabo la conversación, pero finalmente lo hizo y esta tuvo un buen resultado, pues quedó marcada en la mente de ‘Besos usados’.

Días después asistió al concierto del artista y sintió que él la estaba mirando más que a otras personas, además, le dedicó una canción. No obstante, ella pensó que era parte del show y no le dio mucha importancia, pues no era una de sus más grandes fanáticas, aunque sí le gustaban algunas de sus canciones.

Este fue el inicio de una temporada de mensajes, llamadas y citas que terminaron en una gran historia de amor, una que permanece intacta desde el primer día y que los ha convertido en una de las parejas más admiradas por los colombianos.

Sobre el tema, Andrés Cepeda compuso una canción inspirada en todo lo que vivieron y lo que sintió cuando se dio cuenta de que quería darse una nueva oportunidad en el amor. Se trata de ‘Lo que había olvidado’ lanzada en abril de 2022.