Sueño de adolescencia cumplido: Andrés, Kany y Nacho le dan serenata a la madre de una participante

Los participantes de La Voz Kids no dejan de sorprender a los entrenadores y a todos los televidentes con su indudable talento, pero esta vez fueron Andrés Cepeda, Kany García y Nacho los encargados de dejar anonadado con su potencia vocal al público, pues una de las niñas que hizo su presentación en las Audiciones a Ciegas le pidió un favor especial al artista colombiano.

"Yo le quería pedir un favor a Cepeda, ¿será que tú le puedes cantar una canción a mi mamá? un pedacito (...) Ella me dice que esta canción la escuchaba cuando estaba adolescente con las amigas y que Dios mío", comentó Ela del Castillo.

Mira también: Diversidad y mucho talento: Andrés Cepeda describe a su team soñado en La Voz Kids

Publicidad

De inmediato, Cepeda subió al escenario para interpretar 'Desvanecer,' de Juan Turbay, mientras Claudia, la madre de la participante, disfrutaba del espectáculo junto a los demás acompañantes y a Laura Acuña. Entre lágrimas, la mujer aseguró que el tema también iba dedicado a sus amistades de colegio que cantaban con todo el sentimiento del mundo esta composición.

Te puede interesar: ¿Qué le hará dar la vuelta? Kany García reveló lo que está buscando en los niños de La Voz Kids