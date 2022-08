Mila envía un mensaje para apostarle más a la música y menos a la "delincuencia"

Durante su encuentro con Laura Acuña, la anfitriona de La Voz Kids, Mila habla de la importancia de ser constantes en la vida, pues desde hace aproximadamente 5 años se unió a una escuela de música en la que no solo aprendió a tocar el piano, sino que también tuvo la oportunidad de practicar técnica vocal, por lo que está más segura que nunca de presentarse en las Audiciones a Ciegas de la producción.

La pequeña de 12 años se sube al diamante para interpretar 'Es demasiado tarde', de María Araújo. Aunque Andrés Cepeda, Kany García y Nacho no giran sus respectivas sillas, Mila aprovecha el espacio en televisión nacional para revelar que vive en Soacha, al mismo tiempo que envía un mensaje a todos los niños para apostarle al arte y no a la "delincuencia o la drogadicción".

