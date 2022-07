¡El rock llega al escenario de La Voz Kids! Max, que también toca el piano, tuvo que tomar una difícil decisión entre los dos entrenadores que se dieron la vuelta e intentaron convencerlo de escoger su equipo.

Revive aquí su presentación de 'We are The Champions' de Freddie Mercury.

