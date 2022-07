Gran estreno de La Voz Kids hoy a las 8:00 p.m. por Caracol Televisión

A Caracol Televisión regresa La Voz Kids, el concurso de talento musical que se ha convertido en un éxito a nivel mundial y que en esta oportunidad trae más batallas, nuevos entrenadores, más talento, más emoción, nuevo presentador, y un gran giro en las Audiciones a Ciegas.

Kany García, cantante y compositora puertorriqueña, ganadora de varios premios GRAMMY latinos, y quien llega por primera vez como entrenadora a La Voz Kids, está lista para darle un giro a la forma de descubrir nuevas voces. "Tengo mucha expectativa por estar cerca de los niños y poder compartir 15 años de carrera y de conocimientos que ayudan a tener las herramientas para trabajar con ellos de una manera distinta".

Mira también: Mirarse al espejo y no cantar antes del show: tips de María Liz para brillar en La Voz Kids

Publicidad

Por su parte, Nacho, cantante, compositor y productor venezolano, ganador de grandes premios internacionales de la música y quien también estará por primera vez en la silla de los entrenadores, viene a darle un giro a cada noche con toda su emoción y corazón. "¡Estoy absolutamente emocionado por oír todo el talento que hay en Colombia! Algunas de las características que busco en los participantes es: que tenga la capacidad de transmitir lo que el contenido de las canciones dice para que la gente realmente se conecte. Lo segundo es que tenga mucha confianza y seguridad, y finalmente, debe tener y un brillo y un carisma particular".

En cuanto a Andrés Cepeda, cantante, compositor y productor, ganador de varios premios GRAMMY latinos, está listo para recibir a sus nuevos compañeros y seguirle dando un giro a la carrera de todos los pequeños talentos que llegan al diamante de La Voz kids: "En esta oportunidad mi estrategia es poner a disposición de estos chiquitos la experiencia que tenemos y los consejos que les podemos dar. Además, lo más importante para mí es encontrar la mejor voz posible para llevarla a dar sus primeros pasos en una carrera que puede ser muy sólida o simplemente pueda ser una experiencia muy linda que recuerden durante toda su vida".

Estos tres increíbles entrenadores lucharán por quedarse con los mejores talentos en sus equipos y para esto, pondrán a prueba el bloqueo, una nueva táctica para usar en las Audiciones a Ciegas. Esta será usada para evitar que un entrenador voltee su silla y pueda quedarse con un concursante. ¡El Bloqueo hará que la pelea por tener a los mejores talentos sea emocionante!

Te puede interesar: Avance: no te pierdas el gran lanzamiento de La Voz Kids esta noche a las 8:00 p.m.

Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión habló sobre lo nuevo que verán los televidentes en esta versión de La Voz Kids: "Es una novedad que se ha implementado en este mismo concurso en otros países del mundo y se llama el Bloqueo, que es la posibilidad que tienen ahora los entrenadores de frenar el impulso de otro entrenador. Es decir, si alguien quiere una voz y el otro entrenador se le anticipó y oprimió el botón que lo bloquea, no puede llevarse esa voz. De esta manera, el concurso tiene dinamismo y hace que sea cero predecible. Es una novedad bastante simpática porque incluso terminan siendo chistoso, aunque termine perjudicando a quien bloquee entonces es algo que a la larga tiene consecuencias en el juego".

Publicidad

La encantadora Laura Acuña regresa para acompañar a los participantes durante su proceso en el concurso de talento musical. "Llegar a este programa es maravilloso porque me encanta la música y en eso me identifico con los niños, además, es un placer escuchar estas maravillosas voces a diario. Mi vida sin música no funciona", afirmó la presentadora.

Por su parte, Iván Lalinde, quien se estrena como presentador del concurso dijo: "Estar al lado del talento, la ilusión y la inocencia de los niños es maravilloso. Si yo estuviera en el lugar de ellos sería muy difícil elegir con quién irme porque Andrés Cepeda es el decano de La voz y tiene toda la experiencia, pero la novedad con la llegada de los nuevos entrenadores es fantástica. La voz de Kany Garcia es increíble, la energía y chispa de Nacho son admirables. ¡Es muy difícil elegir a uno de los tres!".

Publicidad

¡Prepárese para dar un giro lleno de talento! Gran estreno de La Voz Kids este lunes 18 de julio a las 8:00 p. m. por Caracol Televisión.