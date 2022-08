Derroche de ternura y talento: María Juliana sorprende en las Audiciones a Ciegas

Catalogada como una artista innata por su mamá, esta pequeña empezó a explorar en la música desde que estaba en transición, pues una de sus profesoras descubrió su talento.

A pesar de que su papá es músico, a esta niña nunca le han forzado nada, ya que quieren que sea ella misma la que decida tomar este camino artístico, pues desean que esto fluya por sí solo.

Te puede interesar: ¿Tienen futuro como acordeoneros? Cepeda y Kany se le midieron a tocar este instrumento

Publicidad

María Juliana dice que siente felicidad, tranquilidad y seguridad cuando canta. Además, afirma que los comentarios de quienes la rodean le gustan, ya que la apoyan a seguir en su sueño.

Conoce más: Con su gran voz, José Luis demuestra por qué es llamado 'El Pequeño Mariachi'

Esta chiquita confiesa que su familia la hace muy feliz, por lo que siempre quiere tenerlos a su lado, ya que cada uno tiene un detalle especial con ella.

Ante esto, su mamá no puede evitar hablar sobre su gran sensibilidad, no solo por el arte, sino también por la protección de los animales, a quienes no le gusta verlos en condición de abandono en las calles.

No te pierdas La Voz Kids en las noches de Caracol Televisión.