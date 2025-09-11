Capítulo 99 La Venganza: Grazzia chantajea a Valentina y Felipe con la información del “libro negro”

Ante la sorpresa, Valentina le reclama a Felipe por haberse visto en secreto con Clara y se enteran de que la mujer que estaba desaparecida, trabaja junto a Grazzia buscando venganza contra la pareja.

