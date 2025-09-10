Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Venganza  / Capítulos  / Capítulo 98 La Venganza: Valentina envía a Rosario a sacar a Luis Miguel y su familia de la casa

Capítulo 98 La Venganza: Valentina envía a Rosario a sacar a Luis Miguel y su familia de la casa

Valentina Díaz sigue con su plan, y envía a Rosario a tomar posesión de la casa donde vive Luis Miguel. Sorprendido, el hombre decide vivir con su “abogada”, pero recibe una noticia que lo impacta.