Actualizado: septiembre 10, 2025 12:36 p. m.
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 98 La Venganza: Valentina envía a Rosario a sacar a Luis Miguel y su familia de la casa
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Por otra parte, Alfredo le propone a Grazzia tomar el poder de la familia, pues ninguno quiere que Fernando Valerugo vuelva a casa. Los objetivos son claros, quieren acabar con la vida de Valentina y Paquito Diaz, para luego, hacerse cargo de los negocios y propiedades familiares.
No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.