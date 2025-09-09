Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Venganza  / Capítulos  / Capítulo 97 La Venganza: Grazzia y Valentina discuten, las dos familias se preparan para una guerra

Capítulo 97 La Venganza: Grazzia y Valentina discuten, las dos familias se preparan para una guerra

Grazzia arma un escándalo al enterarse de que Valentina se está quedando con los últimos negocios y propiedades de la familia, por lo que las dos alistan armamento y a sus mejores hombres.