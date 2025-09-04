Actualizado: septiembre 04, 2025 01:17 p. m.
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 94 La Venganza: De milagro, Jimena llega al juicio como testigo en contra de Luis Miguel
Anteriormente, Valentina Díaz le pide a Felipe que adelanten su boda por el bien de su hija y para no levantar sospechas de que su padre es Luis Miguel. Su prometido acepta con un romántico “te amo”; sin embargo, la mujer le aclara que no comparte este sentimiento.
