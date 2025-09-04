Publicidad

Capítulo 94 La Venganza: De milagro, Jimena llega al juicio como testigo en contra de Luis Miguel

Capítulo 94 La Venganza: De milagro, Jimena llega al juicio como testigo en contra de Luis Miguel

Luego de recibir un impacto de bala y una intensa persecución, Rosario logra llevar a Jimena al estrado, situación que causa controversia a último momento del juicio. ¿Logrará testificar?