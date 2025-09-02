Publicidad

Capítulo 92 La Venganza: Luis Miguel enfrenta a su "difunta" esposa por testificar en su contra

Capítulo 92 La Venganza: Luis Miguel enfrenta a su “difunta” esposa por testificar en su contra

Al escuchar un rumor, Luis Miguel encuentra a Jimena y la enfrenta por hacerse pasar por muerta y abandonar la familia. La mujer responde con una amenaza que podría afectar el juicio y a su hija.