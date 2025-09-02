Capítulo 92 La Venganza: Luis Miguel enfrenta a su “difunta” esposa por testificar en su contra

A su vez, Grazzia decide hablar con la abogada de Luis Miguel y proponerle algo para acabar con Valentina Díaz, pues quiere venganza luego de enterarse que posiblemente ella no reciba nada de la fortuna en juego.

