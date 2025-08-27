Actualizado: agosto 27, 2025 07:48 p. m.
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 88 La Venganza: Luis Miguel enfrenta a Valentina y le confiesa que aún la ama
Previamente, Valentina encuentra a la exesposa de Luis Miguel, a quien le hace una amenazante propuesta para seguir con sus planes. Jimena tendrá que responder algunas preguntas, ser testigo y firmar papeles para no terminar en la cárcel.
No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.