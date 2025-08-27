Publicidad

Desafío Siglo XXI
LA VENGANZA DE ANALÍA

Capítulo 88 La Venganza: Luis Miguel enfrenta a Valentina y le confiesa que aún la ama

Capítulo 88 La Venganza: Luis Miguel enfrenta a Valentina y le confiesa que aún la ama

Luis Miguel busca a Valentina para hablar de lo ocurrido mientras ella estaba supuestamente muerta, los dos aceptan sus mentiras y errores del pasado, pero él se entristece al escucharla decir que ama a Felipe.