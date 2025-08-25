Capítulo 86 La Venganza: Fernando es llevado a la prisión gracias a la denuncia de Valentina

Más adelante, Valentina se encuentra con Grazzia para revelarle algo que la deja asustada y alterada: Ella es Helena Fontana. Después de darle pruebas, la hermana menor sigue sin creer, por lo que inicia un intercambio de amenazas por la fortuna familiar.

No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

