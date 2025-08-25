Actualizado: agosto 25, 2025 10:23 p. m.
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 86 La Venganza: Fernando es llevado a la prisión gracias a la denuncia de Valentina
Más adelante, Valentina se encuentra con Grazzia para revelarle algo que la deja asustada y alterada: Ella es Helena Fontana. Después de darle pruebas, la hermana menor sigue sin creer, por lo que inicia un intercambio de amenazas por la fortuna familiar.
