Caracol TV  / La Venganza  / Capítulos  / Capítulo 103 La Venganza: Grazzia sigue viendo a Helena y Valerugo decide llevarla al médico

Valerugo se retira con Grazzia, quien estuvo cerca de acabar con la vida de Valentina y su hijo. Luego, Luis Miguel sigue insistiendo en saber si él es el padre del bebé.

