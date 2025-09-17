Actualizado: septiembre 17, 2025 12:42 p. m.
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 103 La Venganza: Grazzia sigue viendo a Helena y Valerugo decide llevarla al médico
Más adelante, Concepción discute con Valerugo al verlo insultar y amenazar a Danilo Fontana; sin embargo, el hombre insiste en buscar venganza y lograr que Valentina lo reconozca como su abuelo.
