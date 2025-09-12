Actualizado: septiembre 12, 2025 01:10 p. m.
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 100 La Venganza: Valerugo escapa y llama a Valentina para que retire los cargos
Además, Adoración escapa de la casa para verse con Paquito, por lo que Sebastián, en medio de su rabia, amenaza a Alfredo, culpándolo de las actitudes de su hija, pues ella está así gracias a la mentira del joven.
No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.