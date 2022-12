JAVIER F. TORRES

Javier es un hombre de apariencia común que puede pasar desapercibido con absoluta facilidad. Pocos podrían adivinar sus largos años de estudios y menos sospechar que es Médico de urgencias. Para Javier, su mayor logro ha sido conquistar a una mujer aparentemente inalcanzable y deseada por todos, con la que ha logrado formar una pareja estable: María. Sin embargo cuando ella lo abandona, él cae en una profunda depresión ya que no sólo tendrá que lidiar con su corazón roto sino también con la deuda de un apartamento que no puede pagar por no recibir el ascenso que esperaba.

Su vida como la conoce tendrá que cambiar y da inicio a una búsqueda por encontrar la felicidad nuevamente. Al final se dará cuenta que lo que siempre quiso estaba más cerca de lo que él creía posible.