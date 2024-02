Capítulo 6 La Saga, negocio de familia: Pedro crece y entra en el mundo del juego

En medio de una partida de póker, Pedro se entera del preocupante estado en el que se encuentra Tomás, quien no quiere ir al hospital dado que allí tendría que dar explicaciones sobre lo que lo llevó a estar así, por lo cual el hombre pide que traigan a Magnolia. No obstante, no todo puede mantenerse bajo control y deben tomar complicadas decisiones para mantenerlo con vida, causando el inicio de las investigaciones sobre lo que realmente le pasó al señor Manrique.

Ante todo esto, Josefina hace que su hijo le jure que nunca seguirá los pasos de su padre. Pedro y Tomás tienen una sincera charla, en la que no pueden evitar llorar, dado que nunca habían tocado ciertos temas.

De qué se trata La Saga, negocio de familia

La saga, negocio de familia es una producción de Caracol Televisión emitida en 2004, que narra la historia de cinco generaciones de una misma familia cuyas vidas, por causa de la violencia, terminaron ligadas indefectiblemente al crimen organizado.

“Ninguno de los Manrique morirá de viejo”, fue la maldición que lanzó sobre su familia Tomás, un burgués de cuna que decidió tomar el camino del robo, transmitiendo así por generaciones un sucio negocio de familia.

