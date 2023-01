¡La música original de La Reina del Flow llega a todas las plataformas digitales de streaming!

33 canciones interpretadas por Charly, Yeimy, Erick, Chris Vega, Irma y Manuel Turizo podrán ser escuchadas por los fanáticos de la serie.

No hay disculpa para no escuchar el álbum completo porque, sin importar el servicio de streaming musical que uses, ahí estarán las melodías.

Spotify, Deezer, Claro Música, Apple Music, iTunes Store, Tidal, Google Play y Napster son las plataformas en las que podrás escuchar estas composiciones originales.

Sigue este enlace y selecciona tu opción preferida.

Recuerda que también puedes deleitarte con la lista de reproducción en YouTube que trae las letras, para cantar en Karaoke con quien quieras.

Asimismo, sigue viendo todas las noches, de lunes a viernes, a las 9:00 p.m. La Reina del Flow, que día a día atrapa a la audiencia con su impecable narrativa y a su impactante mensaje de transformación social.

