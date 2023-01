'Zoolander 2' lidera las nominaciones a lo peor del cine

La secuela de la afamada película de 2001 'Zoolander', que reunió a mediados del año pasado a los actores Ben Stiller y Owen Wilson e incorporó a su reparto nombres tan conocidos como el de la española Penélope Cruz, el humorista Will Ferrell y la intérprete Kristen Wiig, no solo se convirtió en uno de los fracasos más rotundos de la taquilla primaveral, sino que ahora tiene el dudoso honor de liderar las nominaciones de cara a la entrega de los premios Razzie que se celebrará el próximo 25 de febrero en Los Ángeles.

Descrita por los responsables de la ceremonia como "una secuela que llega 15 años tarde", la cinta comparte protagonismo en esta edición de los llamados oficialmente 'Premios Frambuesa de Oro', además del mismo número de candidaturas, con otra de las grandes decepciones que dejó el año 2016 en el plano del cine más comercial, el filme de acción 'Batman Vs Superman', que también opta a ocho estatuillas y ha sido definida por la organización como "la batalla entre los reyes del cómic que se ha quedado en un mero WTF (acrónimo de 'Qué c**o').

A la espera de conocer cuál de las dos denostadas películas se alza con el galardón a la Peor Película, a la que también optan 'Mi abuelo es un peligro' e 'Independence Day: Resurgence', resultará igualmente interesante presenciar el intenso debate que a buen seguro suscitarán las nominaciones a los premios individuales, teniendo en cuenta que pesos pesados de la industria como Ben Affleck, Henry Cavill y el citado Ben Stiller harán todo lo posible por evitar llevarse el premio al peor actor del año. Por su parte, los también mencionados Will Ferrell y Owen Wilson podrían llevarse el trofeo al peor actor secundario.

En el apartado femenino, la oscarizada Penélope Cruz puede respirar tranquila al haberse quedado sin opciones de recibir uno de los reconocimientos menos deseables de la temporada de premios, no así su compañera Kristen Wiig, quien optará por 'Zoolander 2' al que sería el primer Razzie de su carrera como actriz de reparto. En su camino, no obstante, se cruzará con otras reconocidas intérpretes cómicas como Aubrey Plaza y Julianne Hough -ambas nominadas por la cinta 'Mi abuelo es un peligro'-, y con Jane Seymour ('Fifty Shades of Black').

Otros de los candidatos más notables que podrían llevarse un sonoro castigo por la falta de calidad de sus últimos proyectos cinematográficos son los oscarizados Robert de Niro ('Mi abuelo es un peligro'), Julia Roberts ('Día de las Madres') y Jared Leto ('Escuadrón Suicida'), quienes no se han librado de contar al menos con una nominación pese a no tener demasiadas posibilidades de llevarse premio, según las primeras predicciones de los analistas.

Una de las principales novedades que presentará esta nueva edición de los Razzie es la inclusión de un candidato más en cada una de las categorías, una decisión que los responsables de la gala han tenido que tomar para poder dar cabida a buena parte de la "mier**" que, a su juicio, se ha exhibido en las pantallas de cine a lo largo del año que acaba de terminar.

"El cultivo de auténticas mier*** cinematográficas ha sido tan extenso en 2016, que para la edición número 37 de los premios Razzie hemos tenido que ampliar el número de nominados, que han pasado este año de los cinco habituales a un número, seis, que no tiene precedente en la historia de los galardones. De esta forma, habrá una representación mucho más nutrida en las nueve categorías en las que se distribuyen los peores logros del año en el mundo del cine", reza la nota de prensa facilitada por la organización.

