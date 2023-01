Zooey Deschanel es demandada por su exrepresentante

La agencia Seven Summits Pictures & Management, encargada de representar a la actriz Zooey Deschanel desde sus tímidos inicios en 1996 hasta cuando ya se había consagrado profesionalmente en 2013, ha demandado a la intérprete por no pagarles la parte correspondiente tras la venta este octubre de su web para mujeres Hello Giggles, estimada entre 20 y 30 millones de dólares.

La compañía alega en la demanda interpuesta este miércoles en el Tribunal Supremo de Los Ángeles que Zooey les debe dinero puesto que le ayudaron a crear la empresa y mantenerla en funcionamiento.

"El 16 de noviembre de 2015, después de que Seven Summits supiera que Deschanel había recibido el dinero relacionado con la venta de Hello Giggles, Seven Summits solicitó a Deschanel que pagase a Seven Summits su comisión por los beneficios de Hello Giggles, pero Deschanel se negó a pagar esas comisiones", explica la demanda.

Zooey ha estado pagando comisiones desde que terminase su serie 'New Girl', en la cual empezó a trabajar en 2011, pero Seven Summits le acusa de haber dejado de pagar.

"Cuando Seven Summits pidió a Deschanel el pago de las comisiones por Hello Giggles, Deschanel dejó de pagar las comisiones por todos sus proyectos, incluyendo 'New Girl'. Como excusa, Deschanel alega que la firma en el acuerdo no es suya, una afirmación que es falsa, como está demostrado por el hecho de que Deschanel pagó comisiones conforme a dicho acuerdo durante muchos años. Deschanel alega falsamente que Seven Summits consiguió trabajo a Deschanel cuando no era legal hacer eso. Además de no ser cierto, la afirmación de Deschanel no es una excusa razonable para decidir no seguir con el pago de los servicios de un solícito consejero que trabajó diligentemente durante 17 años. Mientras que la mayoría de los actores estarían encantados de tener un mánager que les haya facilitado una trayectoria profesional de éxito, Deschanel hace ahora una acusación contra Seven Summits por supuestamente haber hecho demasiado para convertirla en alguien de éxito, y por haber hecho demasiado por ayudarla a ganar una fortuna", se lee en la demanda.

Por: Bang Showbiz