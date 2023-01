Zoe Saldaña solo habla a sus gemelos en español o italiano

Aunque la actriz Zoe Saldaña reside junto a su familia en Los Ángeles, ha decidido no educar a sus gemelos Cy y Bowie (1) en inglés, y en su lugar les habla exclusivamente en español y en italiano, las respectivas lenguas maternas de ella y de su marido, Marco Perego.

"Es quien soy en mi día a día. Así que [mis hijos] van a recibir una parte de quien soy de manera natural. El inglés ni siquiera es el segundo idioma de Marco, es el cuarto. Solo hablamos en inglés entre nosotros cuando hay gente a nuestro alrededor con la que tenemos que hablar en inglés. Pero cuando estoy solo con los niños y con Marco, usamos una combinación de italiano y español. Hablo italiano de una manera muy dominicana", revela la intérprete en el número de diciembre de la revista Latina.

Publicidad

La familia siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la vida de Zoe gracias a la educación que recibió de su madre, quien le inculcó la importancia de mantener siempre una buena relación con sus hermanas Cisely y Mariel.

"Mami siempre nos decía: 'Podéis no estar de acuerdo, podéis enfadaros, pero no quiero que os faltéis al respeto. No quiero escuchar ni un insulto' o 'No quiero vulgaridades. No quiero profanidades que se llamen unas a otras y no quiero nunca que se toquen [en español]'. Así es como nos educó. Ellas son las personas más cercanas que tengo".