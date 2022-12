Zoe Saldaña revela su secreto para adelgazar tras ser madre

Ni dietas extremas ni ejercicios milagrosos, el secreto de Zoe Saldaña para perder en tiempo récord los kilos que ganó durante el embarazo de sus gemelos Bowie y Cy (3 meses) -fruto de su matrimonio con Marco Perego- es mucho más sencillo y bastante más duro que todo eso, ya que consiste en ocuparse las 24 horas del día de dos bebés a los que parece que nunca termina de alimentar.

"Dios mío, ¡es por la lactancia materna! Y por comer muy sano porque tengo que alimentar a dos bebés. Cuando piensas que por fin has terminado de darle de comer a uno, el otro se pone en plan: '¡Estoy aquí!'. Así que es como: '¿Tú también? Vale, pues allá vamos'", reveló la intérprete a US Weekly.

En su primera experiencia con la maternidad, Zoe está demostrando poseer unas dotes excepcionales para distinguir no solo cuál de sus dos gemelos está llorando, sino también por qué lo hace, y todo ello sin estar en la misma habitación que ellos.

"Básicamente Bowie es Bowie y Cy es definitivamente Cy. Y conocemos sus respectivas formas de llorar, ¡es muy raro! Todo el mundo nos pregunta cuando viene a casa: '¿Quién es ese?'. Y nosotros respondemos: 'Oh, ese es Bowie. O, ese es Cy'. Y sabemos exactamente qué quiere, es fantástico", explicó la orgullosa mamá, a quien ni siquiera la falta de sueño consigue robarle la sonrisa: "Y las cuatro de la madrugada nunca me habían gustado tanto. ¡Nos encanta levantarnos a esa hora!".

Lo que no le gusta tanto a la actriz es tener que separarse de sus gemelos aunque sea tan solo unas horas para cumplir con sus compromisos profesionales.

"Estoy muy unida a esos niños, estoy muy unida a mi familia. Mi marido me tiene que obligar a salir a la calle. Incluso ir a comprar comida me parece toda una expedición. Les echo mucho de menos y [ahora mismo] solo quiero volver a casa. Siento que me necesitan, ¡es una locura! Es algo divertido. Hay que recordar que todo esto, ser madre, es algo nuevo para mí. Así que estoy disfrutando cada minuto de ello", revelaba Zoe a Entertainment Tonight.