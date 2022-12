Zoe Saldaña quiere que sus hijos hablen español

La actriz estadounidense Zoe Saldaña sabe que dominar varios idiomas es de gran utilidad, por eso quiere que los hijos que tenga con su marido, el italiano Marco Perego, aprendan español, inglés e italiano de forma nativa, lo que implicará que Zoe tenga que perfeccionar su castellano.

"Nuestros hijos hablarán las lenguas que nosotros hablamos. Mis hermanas y yo crecimos estudiando francés y hablando español e inglés, por eso también entendemos el italiano y el portugués, así que yo voy a hacer un esfuerzo por hablar en español a mis hijos, porque ahora hablo spanglish", señaló a la revista People for Latinas.

Zoe, de padre dominicano y madre portorriqueña, no quiere transmitir a sus hijos solo la lengua que heredó de sus padres, sino también su carácter latino y su pasión a la hora de afrontar nuevo retos.

"Una parte muy importante de mi personalidad es el fuego, la pasión, mi carácter explosivo. Nunca he sido una persona que acepte lo que le dicen sin más. Siempre digo lo que pienso", añadió.

Este temperamental carácter condiciona sus elecciones de pareja, ya que detesta a los hombres que cuidan en exceso de ella.

"Un hombre tiene que sentir respeto por las mujeres. No quiero a un hombre que me adore. Me alejo de ellos. Que me adore no significa que me conozca de verdad. Yo quiero un hombre que trate a las mujeres como iguales, que se sienta desafiado por las mujeres, que aprenda de ellas", sentenció.