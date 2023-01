Zoe Kravitz sabe que la fama de sus padres le ayudó en su carrera

La actriz y modelo Zoe Kravitz -hija del cantante Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, divorciados en 1993- reconoce que a ella le ha sido más fácil entrar en la industria del cine que a cualquiera que no tuviera padres famosos.

"Soy consciente de que entré en ciertos lugares, conseguí pruebas y un agente por quienes son mis padres. No le hubiera sido tan fácil a una chica de 16 años que vive en Iowa. Sin embargo, no es por eso por lo que me contratan. Me hace trabajar más duro", cuenta a la revista InStyle.

A pesar de saber cómo le afecta el éxito de sus padres actualmente, la intérprete de 26 años nunca pensó en ellos como personas famosas mientras crecía.

"Realmente no era consciente de su fama hasta que tuve 8 o 9 años. Mis padres son gente sencilla y creo que era importante para ellos que su fama no interfiriera en mi desarrollo. No voy a decir que no era glamuroso porque sé que lo era, pero era lo normal para mí", añade a la publicación.